Mesmo com a aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei que permite o uso de precatórios para o pagamento de débitos tributários ou de outra natureza inscritos na dívida ativa, o "mercado paralelo" de negociação deve continuar existindo. Foi o que disse o secretário-adjunto estadual da Fazenda, Luiz Antônio Bins, em entrevista ao Gaúcha Atualidade na manhã desta quarta-feira (25):

A vantagem do projeto aprovado com aval de 43 deputados na noite de terça-feira (24) — apenas quatro votos foram contrários —, segundo Bins, é que, agora, o governo vai poder arcar com parte dessas dívidas: