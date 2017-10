Se o PL 185 for aprovado, precatoristas que também são devedores do Estado poderão regularizar sua situação, trocando a dívida pelo valor que têm a receber. A compensação é uma reivindicação antiga dos credores, que pleiteiam um acerto de contas. A parte polêmica é que, pelo projeto, devedores que compram precatórios de terceiros podem quitar até 90% dos seus débitos com esses títulos, pelo valor de face. No mercado, é comum que credores do Estado, temerosos de morrer sem receber o pagamento a que têm direito, vendam os precatórios com deságio de até 80%. A proposta do governo, se aprovada, deve movimentar esse mercado paralelo. Precatórios são créditos decorrentes de ações judiciais já transitadas em julgado e nas quais o Estado foi condenado a pagar determinado valor.