A demora na apreciação do projeto que trata da divisão dos honorários de sucumbência entre os procuradores, nas causas vencidas pelo Estado, abriu mais uma crise no governo de José Ivo Sartori. Descontentes com o que consideram desinteresse do Piratini em aprovar o projeto de lei complementar 229/2016, procuradores querem derrubar o chefe da PGE, Euzébio Ruschel, e pressionam para que colegas entreguem os cargos de chefia na instituição.