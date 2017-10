O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-feira (31) a regulamentação da propaganda eleitoral na internet pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diante do risco de disseminação de "fake news" (notícias falsas) que podem impactar as campanhas. Para o ministro, a regulamentação não implica censura.