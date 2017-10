Após palestra na Escola Paulista de Magistrados, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que o "Brasil vive Macarthismo". Ele saiu em defesa aberta de Gilmar Mendes e classificou de "normal" o fato de o colega da Corte ter mantido 43 contatos, via aplicativo WhatsApp, com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) — alvo da Operação Patmos, da Polícia Federal, pelo suposto recebimento de propina de R$ 2 milhões da JBS.

— O ministro Gilmar, desde o início de seu mandato, se reúne com presidentes de vários partidos, com diversos senadores para tratar da reforma política(...) Então, não há nenhum problema em que um membro do Supremo converse com parlamentares. Nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, o que os Estados Unidos viveram lá atrás, um Macarthismo muito grande.