O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou de "tempestade em copo d’água" as reações contrárias à decisão do Senado de livrar Aécio Neves (PSDB-MG) do afastamento do mandato – imposto pela Primeira Turma do STF. O magistrado afirmou que o Senado teria de se manifestar de qualquer forma.