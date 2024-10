O candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), votou no final da manhã deste domingo (6) na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, no bairro Aberta dos Morros. Junto da sua esposa, Valéria Leopoldino, dos seus dois filhos, da sua candidata a vice, Betina Worm, e do atual vice-prefeito, Ricardo Gomes, parou para tirar fotos e cumprimentar eleitores.