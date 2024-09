Eleição em São Paulo

Pablo Marçal pedirá cassação da candidatura de Datena após ser agredido pelo apresentador

Candidato do PRTB, que levou uma cadeirada no debate da TV Cultura no domingo, recebeu alta do hospital nesta segunda-feira. Boletim médico fala em traumatismo na região do tórax e em punho direito, sem maiores complicações

16/09/2024 - 13h45min Atualizada em 16/09/2024 - 13h51min