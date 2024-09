Eleição em São Paulo coloca Pablo Marçal no caminho dos planos de Lula e Bolsonaro para 2026

Com 9,3 milhões de eleitores e uma disputa acirrada entre os três candidatos que lideram as pesquisas à prefeitura, São Paulo abriga uma eleição que ganha contornos tão incertos quanto virulentos. Enquanto Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) se revezam nas primeiras posições, dirigentes partidários, estrategistas eleitorais e marqueteiros Brasil afora observam cada movimento, já mirando as eleições de 2026.