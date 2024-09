Eleições 2024 Notícia

"Espaço de exercício democrático", diz Cármen Lúcia sobre horário eleitoral

A ministra do TSE destacou a importância do espaço para informar eleitores sobre propostas, reforçando a transparência do processo. Propagandas começam nesta sexta-feira (30)

29/08/2024 - 21h46min