A votação do segundo turno em Caxias do Sul tem clima tranquilo, segundo a juíza eleitoral Carina Falcão. Até o início da tarde deste domingo (27), houve a troca de três urnas e cerca de 25 mesários não compareceram às seções. A apuração dos votos está programada para iniciar a partir das 17h e finalizar por volta das 20h. A projeção é do chefe de cartório da 169ª Zona Eleitoral, Edson Borowski