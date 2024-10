Uma urna eletrônica de Caxias do Sul foi sorteada para o chamado teste de integridade, que será realizado neste domingo (27) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), em Porto Alegre. A seleção ocorreu neste sábado (26), mesmo dia da distribuição dos aparelhos nos locais de votação. A seção sorteada foi a 128 da Zona Eleitoral 169, que fica no Salão Paroquial do bairro Sagrada Família.