Urnas são distribuídas aos locais de votação na manhã deste sábado, em Caxias do Sul

Rua Garibaldi está bloqueada entre a Bento Gonçalves e a Pinheiro Machado até as 14h. No domingo (27), a interrupção no tráfego começa às 6h30min e segue até as 22h

26/10/2024 - 09h06min Atualizada em 26/10/2024 - 09h16min