Este domingo (27/10) é dia de ir novamente às urnas para escolher o prefeito que irá governar Caxias do Sul na gestão 2025-2028. Na disputa do segundo turno estão os candidatos Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL). O Pioneiro preparou um guia, a partir de informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para auxiliar os eleitores. Confira o que você precisa saber: