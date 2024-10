Quantos votos os candidatos à prefeitura de Caxias do Sul precisam conquistar no segundo turno

No total, são mais de 190 mil votos que estão na disputa dos candidatos Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL) para o segundo turno em Caxias do Sul. O montante é uma soma dos 61.684 de Denise Pessôa (PT) e dos 19.172 de Felipe Gremelmaier (MDB). Ainda há os votos em branco e nulos, que totalizaram 25.274 em primeiro turno, e os 87.257 eleitores que não compareceram às urnas no dia 6 de outubro, mas que mesmo assim podem votar no dia 27 de outubro. Tudo isso totaliza 193.387 votos pairando no ar, o que corresponde a 55,7% do eleitorado da cidade.