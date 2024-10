PDT está ficando sozinho na posição de neutralidade na eleição em 2º turno para a prefeitura de Caxias do Sul

A temporada de posicionamentos partidários com vistas ao segundo turno da eleição para a prefeitura de Caxias do Sul segue aberta. O PDT está ficando isolado ao adotar uma posição que não contempla o apoio oficial à candidatura do prefeito Adiló Didomenico (PSDB). Na quarta-feira, a executiva do partido deliberou pela neutralidade. O partido orientou também aos filiados abster-se de fazer campanha. O PSB, por suas lideranças, já está abrindo apoio a Adiló. O PT, que adiou definição em Caxias do Sul por conta do anúncio do governador Eduardo Leite (PSDB) de que irá apoiar Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre, emitiu, por meio de sua executiva nacional, uma nota forte exortando os petistas ao engajamento, “com o mesmo empenho, nas campanhas de candidatos de outros partidos nas cidades onde haverá segundo turno contra candidatos da extrema-direita, sem vacilações”. O PT caxiense deve orientar-se pelo apoio a Adiló.