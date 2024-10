PT e PDT decidem nesta quarta e devem adotar posições distintas sobre o 2º turno à prefeitura de Caxias

É tudo muito rápido no segundo turno. O resultado de quem vai para a decisão em 27 de outubro na eleição para a prefeitura de Caxias do Sul confirmou-se domingo à noite. Piscou o olho e já tem decisão importante a tomar. Nesta quarta-feira, ninguém mais, ninguém menos do que o diretório do PT e a executiva do PDT se reúnem para decidir a posição a tomar no segundo turno da eleição para a prefeitura de Caxias do Sul, disputa que reúne os candidatos Maurício Scalco (PL) e Adiló Didomenico (PSDB). Praticamente não houve tempo para assimilações do resultado, nem para conversações. O resultado em ambos os partidos ainda não foi digerido, e já é hora de decidir o que fazer.