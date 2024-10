Antes mesmo da confirmação do terceiro lugar de Denise Pessôa (PT) na disputa pela prefeitura de Caxias do Sul, o clima no comitê da coligação no centro da cidade era de indignação. A chapa da esquerda caxiense fez 26,29% dos votos, contra 27,50%, de Adiló Didomenico (PSDB), que foi ao segundo turno junto com Maurício Scalco (PL), com 38,04%.