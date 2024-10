A candidata Denise Pessôa, que concorreu pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Caxias do Sul, recebeu 26,29% de votos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o resultado, a deputada federal ficou em terceiro lugar na disputa, atrás de Adiló Didomênico (PSDB) e Maurício Scalco (PL), que vão ao segundo turno.