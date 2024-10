O que o PDT decidiu sobre a eleição em segundo turno para a prefeitura de Caxias do Sul

A executiva do PDT reuniu-se nesta quarta-feira, ao final de tarde, para deliberar sobre a posição a tomar no segundo turno da eleição à prefeitura de Caxias do Sul e decidiu pela “neutralidade” na disputa entre os candidatos Maurício Scalco (PL) e Adiló Didomenico (PSDB). Foi uma decisão de cautela diante do voto que chegou a ser aberto pelo presidente da sigla, Rafael Bueno, a Scalco. Um eventual apoio à aliança de direita e uma eventual eleição da chapa liderada por Scalco seria um peso para o PDT carregar. A tradução da “neutralidade” é a liberação dos filiados.