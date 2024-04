O encontro do PDT de apresentação e mobilização de pré-candidatos do partido para a eleição de outubro, neste sábado (20/4), no plenário da Câmara de Vereadores, tornou-se o ato político que consagrou a aliança entre PT e PDT para a prefeitura de Caxias do Sul, com a futura chapa a ser composta pela deputada federal Denise Pessôa (PT) para a prefeitura e o ex-vice-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) para a vaga de vice. Ambos posaram para fotos na composição clássica das chapas que se constituem e que se tornam uma realidade política.