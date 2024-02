Em uma semana em que o diretório pedetista reuniu-se (na terça-feira 20/2) para avaliar o cenário para a eleição à prefeitura de Caxias do Sul, a foto do encontro da deputada federal Denise Pessôa (PT) e do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), sábado (24/2), no jantar de premiação da exposição e concurso de uvas da Festa da Uva, ganha grande peso político. O encontro ocorreu no salão da comunidade de Nossa Senhora da Saúde. Denise é o nome colocado pelo PT para a eleição à prefeitura. Já os pedetistas até conclamaram Alceu a ser candidato a prefeito, mas o partido está claramente inclinado a ingressar em uma frente de centro-esquerda, em torno de uma chapa com Denise, oferecendo o nome de Alceu para vice.