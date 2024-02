O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho ouviu muitos apelos na reunião do diretório do PDT, na terça-feira, para ser o candidato do partido à prefeitura. Mesmo com a conclamação, o partido sai do encontro claramente inclinado por um caminho com a centro-esquerda. Significa que a tendência forte é mesmo por uma aliança em torno do nome inicialmente colocado para a prefeitura por este campo político, da deputada federal Denise Pessôa (PT). Um dia depois da reunião do diretório, a manifestação do presidente do PDT, Rafael Bueno, é bastante clara: