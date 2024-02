A reunião do diretório do PDT, nesta terça-feira (20/12), no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul – a famosa reunião do dia 20 de fevereiro que prometia uma “definição de rumos” para a sigla para a eleição de outubro à prefeitura de Caxias do Sul –, introduziu uma dúvida e uma incógnita no cenário eleitoral. Cerca de 70 filiados participaram, e o que se viu até o final do encontro, quando cerca de 20 integrantes se manifestaram, foi uma conclamação e apelos da maioria dos que haviam falado para que o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) seja o nome do partido na eleição majoritária, reabrindo a ideia da candidatura própria.