A movimentação da deputada federal Denise Pessôa (PT), nome do partido para a prefeitura de Caxias do Sul, permite a ela articulações políticas importantes. Nesta segunda-feira, ela foi ao encontro do presidente nacional do PSD, que também é secretário de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes Gilberto Kassab, com quem conversou por cerca de 40 minutos. O deputado federal Luciano Azevedo, também do PSD, ex-prefeito de Passo Fundo, acompanhou o encontro. Foi ele, inclusive, quem fez a foto acima para registrar o encontro.