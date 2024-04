A prefeitura inaugurou nesta sexta-feira (12) o Ambulatório Trans de Caxias do Sul — Serviço Ambulatorial Especializado no Processo Transexualizador. O objetivo é garantir acesso para que homens e mulheres trans possam realizar o tratamento de hormonioterapia. A prefeitura esteve representada pela vice-prefeita Paula Ioris (PSDB) e pela secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi. O ambulatório funcionará no primeiro andar do Centro Especializado de Saúde (CES), na Rua Sinimbu.