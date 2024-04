A prefeitura de São Sebastião do Caí vai pavimentar mais trechos de vias municipais que se constituem em rotas alternativas ao pórtico de pedágio instalado no município, no Km 4,3. São duas estradas que ligam a RS-122 até a RS-287, em Capela de Santana: a Estrada do Pinheirinho e a Estrada do Passo da Taquara.