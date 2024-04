Dos 23 vereadores de Caxias do Sul eleitos em 2020, sete não irão tentar a reeleição no pleito deste ano, marcado para 6 de outubro. Todos foram eleitos em 2020, e representam 30% do grupo dos 23 parlamentares escolhidos na última eleição. Quatro devem disputar a prefeitura, um seguirá como deputado federal, enquanto outros dois ocupam cargos no Poder Executivo e não se desincompatibilizaram no prazo até 5 de abril para poder disputar as eleições. Já entre os cinco suplentes que ocupam espaço na Câmara de Vereadores atualmente, quatro confirmaram que são pré-candidatos.