Passado o período da janela partidária, as atenções nos bastidores da política voltam-se para as articulações de coligações para as eleições municipais. Com três chapas encaminhadas em Caxias do Sul, mais a já garantida pré-candidatura do MDB, as próximas semanas serão de encontros entre diretórios e lideranças para negociar apoios no pleito. Além da representatividade para agregar apoio público, como oferece o PSB, há interesse das coligações no tempo de propaganda partidária, e por isso partidos como PSD e União Brasil são dois dos mais disputados no momento.