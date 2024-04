Com o fim da janela partidária na última sexta-feira (5), a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul retoma os trabalhos nesta terça-feira (9) com novidades na sua composição. Duas caras novas serão empossadas, além da estreia da bancada do União Brasil. Além disso, será a primeira vez do Progressistas na atual legislatura com três vereadores no quadro, formando a maior bancada do Legislativo – ao lado de PSB, PSDB e PT.