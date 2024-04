O penúltimo dia da janela partidária para troca de partido — cujo prazo se encerra nesta sexta — reservou certamente a definição mais prolongada desse período pré-eleitoral: a confirmação da filiação do secretário do Meio Ambiente (Semma) e chefe de gabinete interino do Governo Adiló, João Uez, ao Republicanos. O efeito dessa decisão de Uez é que ele deve ser o candidato a vice-prefeito na chapa do governo, encabeçada pelo prefeito Adiló Didomenico à reeleição. A escolha de João Uez atende a um pedido de Adiló, em conversações que se intensificaram no feriado de Páscoa. A decisão, no entanto, foi tomada na quarta-feira, culminando no ato de filiação desta quinta.