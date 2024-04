Consumaram-se as filiações dos vereadores caxienses Adriano Bressan (ex-PRD) e Gladis Frizzo (ex-MDB) ao Progressistas (PP). O ato foi na tarde desta terça-feira (2/4), na Assembleia Legislativa, na presença de todos os deputados estaduais da sigla, do presidente estadual do partido, o deputado federal Covatti Filho, e do senador Luís Carlos Heinze (na foto).