A dissidência que se estabeleceu no Progressistas caxiense, composta por integrantes da executiva, como o vice-presidente Marcelo Vanzin, e representantes dos movimentos partidários da Juventude, Afro e da Mulher, promete não dar vida fácil à intenção do presidente do partido, Alexandre Bortoluz, de consolidar aliança com partidos de direita em torno do nome do vereador Maurício Scalco (PL) para prefeito. Esse movimento do presidente inclui a filiação da vereadora Gladis Frizzo (ainda no MDB) ao Progressistas – que deve ocorrer nesta janela partidária para troca de partido, que abre nesta quinta-feira (7/3) – para ser a candidata a vice da aliança.