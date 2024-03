A véspera de feriado será decisiva para o futuro eleitoral de Caxias do Sul. Isso porque a executiva estadual do Progressistas vai se reunir na manhã desta quinta-feira (28), a partir das 10h, para avaliar um pedido de destituição do diretório do partido em Caxias do Sul. Se for aceito, a executiva municipal da sigla será derrubada, e o comando passará para uma comissão provisória, a ser definida pela executiva estadual. O pedido de intervenção é resultado da queda braço interna do PP caxiense, que está cada vez mais acirrada.