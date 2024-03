A 10 dias do fechamento da janela partidária, quatro bancadas da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul encaminham-se para encerrar o período com mudanças nas suas composições, e uma nova deve ser criada. MDB, PDT, Progressistas e PRD devem ser impactados pelo troca-troca de partidos promovido pelos vereadores de olho nas eleições, e o União Brasil deve ser a novidade no Legislativo. Entretanto, alguns bastidores precisam ser destravados para que as tendências se confirmem até o dia 5 de abril, de fechamento da janela.