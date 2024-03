Mais uma troca na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul será confirmada nesta terça-feira (26). A partir das 8h30min, será empossado o sexto suplente do PSB, Adam Rech, no lugar de Nelson Acioly — que foi chamado para retomar a função de fiscal que exercia na Codeca antes de integrar a atual legislatura. O quinto suplente do partido seria o ex-vereador Rodrigo Beltrão, que desistiu da função.