A cerca de um mês e meio para o fim do prazo de inscrição para participar do pleito de outubro, Caxias do Sul já tem o maior número de eleitores de sua história. De acordo com dados do Cartório Eleitoral, até dia 19 de março estavam inscritas para votar na cidade 347.037 pessoas. O recorde anterior era da eleição de 2022, quando 343 mil pessoal estavam habilitadas.