Para as eleições municipais de 2024, o combate contra a desinformação continua. Na Universidade de Caxias do Sul (UCS), antes de palestra na última terça-feira (19), a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS), desembargadora Vanderlei Teresinha Kubiak, o desembargador Jorge Luís Dall’Agnol (TRE-RS) e o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RS, Daniel Wobeto, conversaram com a reportagem e destacaram os desafios da Justiça Eleitoral para o pleito. Assim como nos últimos anos, uma das preocupações são as notícias falsas que espalham-se pelas redes sociais e visam prejudicar o sistema de voto ou a imagem de candidatos.