Em meio à janela partidária e faltando pouco mais de seis meses para as eleições municipais, os partidos que não estão entre os principais em Caxias do Sul realizam articulações para definir as nominatas e concretizar apoios a eventuais chapas que vão disputar a prefeitura. O União Brasil é o que tem o futuro mais definido, enquanto Solidariedade, PSD e PSOL seguem em conversações para buscar parceiros