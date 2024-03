Enfim, foi aprovado na manhã desta terça-feira (19) o projeto de lei que autoriza a prefeitura de Caxias do Sul a obter empréstimo de R$ 40 milhões para obras de recapeamento em 66 ruas do município (veja abaixo a lista das ruas e os detalhes do projeto). Em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, a proposta foi aprovada por 16 votos favoráveis a seis contrários — se opuseram à liberação do financiamento os parlamentares Adriano Bressan (PRD), Alexandre Bortoluz (Progressistas), Gladis Frizzo (MDB), Maurício Scalco (PL), Ricardo Zanchin (Novo) e Sandro Fantinel (PL).