Ocorreu nesta terça-feira (19) a esperada filiação do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, ao PL. O ato, na sede da legenda em Brasília, se deu ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na foto, também está o vice-prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini — que segue no MDB.