O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Alberto Meneguzzi anunciou nesta terça-feira (19) sua desfiliação do PSB. Apesar de destacar o reconhecimento e agradecimento ao PSB, partido ao qual foi filiado por 20 anos, Meneguzzi teve uma saída turbulenta do partido, concordando em deixar a cadeira que ocupava na Câmara um mês antes do retorno do titular, Wagner Petrini.