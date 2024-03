Os povos e comunidades tradicionais de terreiros e de matriz africana de Caxias do Sul estão próximos de ter representação no poder público por meio de um conselho municipal. Isso porque o projeto de lei que cria o comitê na cidade foi aprovado por unanimidade dos vereadores nesta quinta-feira (21) – Elisandro Fiuza (Republicanos) não votou pois estava ausente da sessão, em representação. O texto segue para sanção do prefeito Adiló Didomenico (PSDB).