Após um final de semana agitado nos bastidores da política caxiense, o PSB segue como a principal incógnita do cenário eleitoral. Mesmo com quatro caminhos no horizonte do partido, uma decisão está longe de acontecer. Por enquanto, os socialistas mantêm o foco em definir 40 propostas para Caxias — seminário que o partido realizou em duas segundas-feiras — e em construir a nominata que vai disputar espaço na Câmara.