Três candidaturas estão bem encaminhadas para a disputa das eleições municipais em Caxias do Sul. Em 6 de outubro, os eleitores não devem ter mais do que cinco opções para comandar a prefeitura a partir de 2025. Além do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), que tentará a reeleição, a deputada federal Denise Pessôa (PT) e o vereador Maurício Scalco (PL) são os nomes já confirmados como pré-candidatos.