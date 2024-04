Após meses de negociações, a filiação dos vereadores de Caxias do Sul Gladis Frizzo (MDB) e Adriano Bressan (PRD) ao Progressistas será selada nesta terça-feira (2). Os dois participam de ato durante a tarde com o presidente estadual, deputado federal Covatti Filho, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com a confirmação, a dupla se soma a Alexandre Bortoluz (PP) para comporem a maior bancada da Câmara de Vereadores caxiense — junto com PT, PSDB, PRD e PSB, que também têm três parlamentares.