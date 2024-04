A executiva estadual do Progressistas aprovou a dissolução do diretório municipal do partido em Caxias do Sul. A decisão foi tomada em reunião na manhã desta quinta-feira (28). Havia um racha interno entre os membros da executiva caxiense o que acabou motivando a ruptura. A partir disso, a direção da legenda no RS vai definir uma comissão provisória, que deve ficar no comando em Caxias até o final do ano e terá o papel de definir os rumos do partido nas eleições municipais. Como consequência, o vereador Alexandre Bortoluz deixa a presidência do partido na cidade.