Com o Salão Nobre da prefeitura abarrotado de membros do governo, servidores, familiares e amigos, os sete novos secretários de Caxias do Sul foram empossados na tarde desta sexta-feira (5). Além dos secretários, um novo chefe de gabinete, um controlador-geral do município e outros três cargos estão sendo substituídos. A troca dos representantes nas pastas foi oficializada pelo prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), e pela vice-prefeita, Paula Ioris (PSDB).