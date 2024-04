Tomou posse na última terça-feira (2) o Conselho de Governança (CGov) da prefeitura de Caxias do Sul. Composto pelo prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), pela vice-prefeita, Paula Ioris, e mais seis membros do primeiro escalão do governo municipal, o CGov funciona como um órgão de assessoramento da administração. Esse grupo vai usar dados para definir as melhores estratégias para os processos e práticas da gestão. Mesmo que seja composto por membros políticos, o CGov terá escritórios e comitês ligados às secretarias e presididos por servidores de carreira, que seguirão nas funções independentemente de quem estiver no governo.