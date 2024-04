Sete secretarias da prefeitura de Caxias do Sul terão novos comandantes a partir desta sexta-feira (5). É o prazo para que secretários municipais se desincompatibilizem do cargo para poder disputar as eleições municipais, cujo primeiro turno está marcado para 6 de outubro. A exoneração será publicada na edição desta sexta do Diário Oficial do Município (DOM), e os substitutos deverão ser anunciados e empossados pelo prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), durante a tarde.